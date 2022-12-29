“İnsana değer veren hizmetler” sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren Gürsu Belediyesi’nin yardım paketleri Başkan Mustafa Işık tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“İnsana değer veren hizmetler” sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren Gürsu Belediyesi’nin yardım paketleri Başkan Mustafa Işık tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile iş birliğinde temin edilen yardım paketleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.

“Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında oluyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin,zaman zaman ziyaretlerine de giderek, devletimizin şefkat elini yanlarında hissetmelerini sağlayarak manevi desteğimizi hissettirerek, moral vermeye özen gösteriyoruz. Şefkat Mağazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kez de Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’nin destekleriyle temin ettiğimiz gıda ve giysileri, hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek teslim ettik. Şefkat Mağazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor” dedi.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde, 500 kişilik erzak kolileri ve giysiler 105 aileye teslim edildi.

Gürsu Belediyesi Şefkat Mağazası bünyesinde; kıyafet, gıda, engelli sandalyesi, kömür, sıcak yemek ve benzeri yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta. Tekerlekli, akülü araç yardımlarının yanı sıra, ambulans ve hasta nakil hizmeti, vatandaşlardan gelen taleplere göre işitme cihazı, hasta yatağı v.b. yardımlar yapılarak, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların yanında olunmakta.