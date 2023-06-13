Gürsu Belediyesi’nin yeni ve modern yapısı ile ilçeye kazandırdığı Modern Kütüphane, dolup taşıyor. Öğrencilerin akın ettiği kütüphane özellikle hafta sonları gençlerin ve öğrencilerin tek adresi oldu.

Gürsu Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Prof. D. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin içinde yer alan kütüphane ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. 160 kişilik oturma kapasitesi ile özellikle hafta sonları gençlerin tek adresi olmaya başlayan kütüphanede geniş bir kitap arşivi, bedava ikramlar, bilgisayarla ders çalışma olanağı bulunuyor. Geniş ve ferah bir ortamda hazırlanan masalarda öğrenciler sabahın erken saatlerinde yerlerini alarak derslerini çalışmaya başlıyorlar.

Kütüphaneyi ziyaretlerinde sıklıkla dolu gören Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ İlçemize bu nitelikte bir kütüphaneyi kazandırmanın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Kütüphanemiz yoğun bir ilgi görüyor. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz için yeni hazırlıklarımız da var. Herkesin keyif ve huzurla burada çalışmasını sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.