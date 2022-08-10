Sağlık Bakanlığı’nca Gürsu Yenidoğan Mahallesi’nde oluşturulan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hızla tamamlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nca Gürsu Yenidoğan Mahallesi’nde oluşturulan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hızla tamamlanıyor.

Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak olan Yenidoğan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmaları Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan üstyapı çalışmalarıyla hızla tamamlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yenidoğan Mahallemiz’in sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak olan Sağlık Merkezi’nin çevre düzenleme çalışmalarını ekiplerimiz yoğun olarak çalışarak hızla tamamlıyor. Sağlık Bakanlığı’mız tarafından ilçemize kazandırılan Sağlık Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bizler de çevre düzenleme çalışmalarımızla, Sağlık Merkezi’mizin çevresini konforlu hale getiriyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Sağlık Merkezi’nin önünde bulunan Şehit Astsb. Tek. Üçvş. Vedat Avcı Sokak yapılan sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasıyla yenilenirken, Merkez’in bahçesi peyzaj çalışmalarıyla, Sağlık Merkezi’nin yanındaki Şehit Yakup Saraç Parkı da yeni çocuk oyun grupları ve yapılan bakım çalışmalarıyla güzelleştiriliyor.