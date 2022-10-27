Gürsu Belediyesi, Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde, öğrencilere yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık eğitim imkanı sunuyor.

Gürsu Belediyesi, Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde, öğrencilere yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık eğitim imkanı sunuyor.

Nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu’nun kültür etkinlikleri alanında gelişmesi yönünde Gürsu Belediyesi’nce yapılan hizmetleri oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla model olarak gösterilen ve tüm Türkiye’de kurulan millet kıraathanelerinin bir örneği olarak faaliyet gösteren Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi, ilçenin eğitim ve kültür yaşamını zenginleştiriyor. Gençler, Gürsu’nun tarihinin izlerinin günümüze taşındığı önemli örneklerinden olan tarihi mekanda; eğitim görüyor, konferanslar, toplantılar ve benzeri kültürel etkinliklerle sosyal yaşamın içinde olma olanağı buluyor. Gürsu’nun tarihine ışık tutan önemli yapılarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilerek bir dönem restoran olarak hizmet veren Tarihi Değirmen, Gürsu Belediyesi’nce yapılan dönüşüm çalışmalarıyla eğitim verilecek bir mekan olarak hizmete sunuldu.

“Gürsu’muzun gençlerin tüm beklentilerine cevap verecek gelişim düzeyine ulaşmasını sağlamak hedefiyle önemli projelere imza atıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun tarihi dokusunun zenginliğini gösteren önemli yapılardan olan Gürsu Tarihi Değirmen’de oluşturduğumuz alt yapıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle, ilçemizin eğitim ve kültür yaşamı zenginlik ve canlılık kazandı. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerden biri olarak hayata geçirdiğimiz Millet Kıraathanemizle, çağdaş kent kimliğiyle geliştirdiğimiz Gürsu’muzun kültür kenti vizyonunu da oluşturuyoruz. Bu güzide mekânımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanıyor. Gençlerimiz bu mekânda rahatça ders çalışabilmekte, düzenlediğimiz konferans, söyleşi, kitap günleri ve benzeri etkinliklerle kendilerini geliştirme imkanı bulmakta. Kurslarımızda eğitim alan kardeşlerimizi inşallah her alanda başarı sağlamış bireyler olarak göreceğiz” dedi.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde başlatılan eğitimler çerçevesinde; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik eğitimlerin yanında, dönem dönem; Osmanlıca, İngilizce, okuma yazma, diksiyon, takı tasarımı, filografi, ebru, resim, çini, hüsnühat, fotoğraf branşlarında da eğitimler verilmekte, konferanslar ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilmekte.

Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi’nde; kütüphane, sesli okuma odası, yks öğrencilerine yönelik kurs, ders çalışma alanları, idari birim yer almakta. Açık hava bahçe kısmıyla ilçe gençliğine, halkına hizmet verecek mekân Gürsulular’ın yeni buluşma noktası olacak.

Her yaştan ilçe sakininin her gün kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği, yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat ve eğitim kurslarının düzenlendiği Millet Kıraathanesi’nde, ücretsiz ikramlar ve bilgisayar, internet hizmeti de sunulmakta.