Gürsu Belediyesi belediyeye gelir getirici bir projeye daha imzasını atıyor. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde, mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine daire yapımına başlandı.

Gürsu Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 184 metrekare arsa üzerine konut inşasına başladı. İlçenin en kalabalık caddelerinden biri olan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde bulunan arsa üzerinde başlayan inşaat üç katlı olarak inşa edilecek. Toplamda üç dairenin yer alacağı yapıda, bir daire dubleks olacak. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediği konut projesinde incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediyemize gelir getirici projelerden bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. İlk defa başladığımız bu konut projesi için heyecanlıyız. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde yükselen bu konut projesinde üç daire yapacağız. Toplamda 184 metrekare alan üzerinde yükselen inşaatımız sayesinde hem belediyemize gelir getirmiş olacağız, hem de vatandaşlarımıza sağlıklı konutlar kazandırmış olacağız” dedi.