Gürsu Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyacı olan ailelere yaptığı erzak ve giyecek yardımlarının yanı sıra temizlik paketi dağıtımına da başladı. 600 eve, içinde tüm temizlik ihtiyaçlarının bulunduğu temizlik setleri ulaştırılıyor.

Gürsu Belediyesi, düzenli olarak yaptığı sosyal yardımlara hız kesmeden devam ediyor. Giyecek, erzak gibi farklı alanlarda düzenli olarak yardımları dağıtan Gürsu Belediyesi bu kez de hijyen paketlerini vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Hijyen paketinin içinde farklı ihtiyaçlara yönelik on ayrı kalemde ürün yer alıyor. Her detayın düşünüldüğü paketlerden toplam 600 eve dağıtım yapılacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yardım çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve evlerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu detaylıca düşündüğümüzde hijyen paketi desteğinin ne kadar önemli olduğunu gelen olumlu tepkilerden de anlıyoruz. Bayram öncesi 600 eve hijyen paketlerimiz ulaşacak. Hemşehrilerimin sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.

Hijyen paketi ulaştırılacak evler Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelen başvurular üzerinden gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belirleniyor.