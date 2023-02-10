Gürsu Belediyesi’nin yerel destek ekibi afet bölgesinde kurduğu aş evinde yemek dağıtım işine başladı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan sahra aş evinde hem afetzedelere hem de sahada çalışan ekibe sıcak yemek veriliyor. Her gün bin kişiye yemek yapan ekibe Gürsu Belediyesi koordinasyonunda gıda yardımı gönderiliyor.

Gürsu Belediyesi’nin yerel destek ekibi afet bölgesinde kurduğu aş evinde yemek dağıtım işine başladı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan sahra aş evinde hem afetzedelere hem de sahada çalışan ekibe sıcak yemek veriliyor. Her gün bin kişiye yemek yapan ekibe Gürsu Belediyesi koordinasyonunda gıda yardımı gönderiliyor.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde Gürsu Belediyesi Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da ekipleri ile beraber mücadele veriyor. Gürsu’da oluşturulan bir koordine merkezinde yardımlar koordine edilirken saha ekipleri enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşıyor, yerel destek ekipleri ise ihtiyaçlara cevap veriyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın Gürsu’da organize ettiği çalışma sonrası Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine giden 11 kişilik ekip orada bir sahra aş evi kurdu. Yanlarında Gürsulu halkın gıda yardımlarını da götüren ekip hemen organize olup yemek yapma işlemine başladı. Hem afetzedelere hem ekiplere sıcak yemek çıkartan ekip her gün bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapacak. Gıda yardımlarını Gürsu Kültür Merkezi’ndeki yardım koordine merkezinden temin eden ekibe destek vermek isteyen vatandaşlar Gürsu Belediyesi ile irtibat kurabiliyor. Günlerdir hem afetle hem de gıda sorunu ile mücadele eden afet bölgesinde sıcak bir kap yemeğin anlamı ise çok büyük. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hiç uyumuyoruz, hiç durmuyoruz, gönlümüz afet bölgesinde. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ekibimiz orada afet bölgesindeki ekiplere ve vatandaşlara yemek ulaştırıyor. Bizler bu zorluğu beraber aşacağız" diye konuştu.