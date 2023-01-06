Bursa’nın Gürsu ilçesinde belediye personeli, deprem ve yangın tatbikatında muhtemel doğal afetlere hazırlık yaptı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde belediye personeli, deprem ve yangın tatbikatında muhtemel doğal afetlere hazırlık yaptı.

Gürsu Belediyesi personellerinden ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin yönetiminde, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gerçekleştiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve belediye personeli, yangın söndürme konusunda da bilinçlendirildi.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen tatbikatta, personellerin deprem anında, panik yapmadan, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durarak, çök, kapan, tutun hareketlerini yaparak, sarsıntı durana dek oldukları yerde kalmaları konusunda bilgilendirilerek, anlatılanları uygulamaları sağlandı.

“Personelimizin deprem ve yangın felaketlerinde bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla hepimiz, basit ama hayat kurtaracak bilgiler edindik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Muhtemel deprem felaketine karşı kriz anında bilinçli hareket edebilmek adına tatbikat düzenledik. Belediyemiz Arama Kurtarma Ekibi tarafından gerçekleştirilen tatbikat faydalı oldu. Bu tatbikatları hemşehrilerimiz için de dönem dönem gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Temennimiz hiç birimizin bu bilgileri kullanmak zorunda kalmaması. Ama deprem gerçeği de hepimizin kabul edip önlem alması gereken bir durumvar. Tüm hemşehrilerime afetsiz sağlık dolu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı

Tatbikat çerçevesinde yönlendirmeleri uygulayarak binadan çıkan Başkan Işık ve personeller, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatına da uygulamalı olarak katıldı. Tatbikat doğrultusunda, yaralı bir kişi de sedyeyle binadan çıkarıldı. Arama kurtarma ekibinden iki kişinin belediye hizmet binasının çatısından iple inerek açtıkları Türk bayrağının önünde çekilen toplu fotoğrafla tatbikat sonlandırıldı.