Gürsu Belediyesi, dünyanın en kaliteli topraklarından ve verimli ovalarından Gürsu Ovası’nda tarımsal dönüşüm ve toprak hamlesinin öncüsü olarak yepyeni bir proje geliştirdi.

Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GÜRTAM), kısa sürede geliştirdiği projelerle ilçenin tarım ve kırsal kalkınma vizyonuna yön vermeye başladı. Türkiye’nin Hibe Şampiyonu Gürsu Belediyesi’nin örnek gösterilen Arge Müdürlüğü çatısı altında başlatılan GÜRTAM projesi, su kıtlığı ve sulama sistemlerinin yetersizliği, tarımsal sanayinin gelişmemiş olması, sanayi kaynaklı çevre kirliliği, mevsimlik işçilerin barınma sorunları, markalaşma eksikliği ve fiyat regülasyonunun sağlanamaması gibi temel sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak 5 yıllık stratejik planıyla çok sayıda projeyi hayata geçirecek.

Hibe desteği konusunda bir marka haline gelen Gürsu Belediyesi Gürtam projesi ile , yine AB hibe destekleri ile Ticaret Borsası, Ekolojik Yaşam Parkı, Kompost Tesisi, Endüstriyel Meyve Kurutma Tesisi, Sera OSB ve Akıllı Tarım Sistemleri, Toprak, Yaprak, Su ve Pestisit Analiz Laboratuvarı gibi vizyon projeleri devreye alacak. GÜRTAM projesi hakkında bilgi veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık " Gürsu Ovası’nı ve tarımını koruyacak her türlü donanımlı projeyi detaylıca oluşturuyoruz. Başlıkları belli olan projelerin yanı sıra, Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Barınma Merkezi, Markalaşma ve Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi, Kümelenme Projesi, Proses Suyu Geri Kazanımı, Su Hasadı ve Sürdürülebilirlik Kampı gibi projeler üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoparkı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Akıllı Sulama Sistemi, Tarla ve Sera Takip - Erken Uyarı Sistemi, Soğuk Hava Depoları Akıllı Takip ve İklimlendirme Sistemi ile Akıllı Arıcılık gibi sistemlerin pilot uygulamalarına başlandı.

Ağaköy Kooperatifi’nde pilot olarak uygulanan Soğuk Hava Depoları Akıllı Takip ve İklimlendirme Sistemi, uzaktan izleme, sensör teknolojileri ve iklim otomasyonu sayesinde tarımsal ürünlerin ideal saklama şartlarında korunmasını, enerji tasarrufu ile maliyetlerin düşürülmesini ve ürün bozulmalarının önlenmesini sağlayacak. Bu yenilikçi projelerle Gürsu, tarım ve gıda teknolojilerinde öncü bir bölge haline gelirken, hem ekonomik hem de ekolojik kazançlar sunan sürdürülebilir bir geleceğe adım atıyor.

Başkan Işık, "Hibe Şampiyonu Gürsu Belediyesi olarak yeni projemiz için son derece heyecanlıyız. Umarız tarımımız için en iyisini el birliği ile yapacağız" dedi.