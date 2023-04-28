Gürsu Belediyesi kaçakla mücadelesine devam ediyor. Hem verimli Bursa ovasını talandan korumak için aralıksız çalışan ekipler ilçe içindeki kaçak yapıları da yıkıyor. Ekipler, bir günde 6 tane yıkım yaparak örneğine az rastlanır bir çalışma gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi son aylarda tarım arazileri üzerine yapılan kaçak depoları yıkmasıyla gündeme gelmişti. Ekipler düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetim ve yasal prosedür işlemleri sonrasında yeni kaçak yapıları belirledikten sonra sadece bir gün içinde 6 kaçak yapıyı yıktı. Yenidoğan Mahallesi’nde tamamı tek katlı yapımı devam eden inşaat halinde 5 adet yapı yıkan ekipler, ardından Kumlukalan Mahallesi’nde yaklaşık 600 metrekare tarım arazisi üzerine konuşlanmış, kaçak depoyu da yıktı.

Kaçakla mücadelede önceliğin verimli Bursa ovasını korumak olduğunu hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hem ovayı koruyor, hem de ilçemizin yapısını bozan kaçak yapı ile mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas bir süreç yürütüp, yasal olarak her detaya dikkat edip sahada çalışıyorlar. Bir günde altı yapıyı yıkarak eşine az rastlanır bir çalışma yapıldı. Bunların hepsi Geleceğin Gürsu’sunu daha sağlıklı bir şehircilik anlayışıyla oluşturmak için yapılıyor. Hep beraber bunu sağlayacağız” diye konuştu.