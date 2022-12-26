Gürsu Kollektif Kariyer Merkezi, dijital dünyada yepyeni bir hikaye yazıyor. DİJİMER Gürsu’da gençlerin yeni iş fikir ve modelleri çağa uygun yöntemlerle projeye, projeler tasarıma, tasarımlar inovasyon odaklı girişimcilik öykülerine dönüşüyor.

Gürsu Kollektif Kariyer Merkezi, dijital dünyada yepyeni bir hikaye yazıyor. DİJİMER Gürsu’da gençlerin yeni iş fikir ve modelleri çağa uygun yöntemlerle projeye, projeler tasarıma, tasarımlar inovasyon odaklı girişimcilik öykülerine dönüşüyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin gençlere gelişimin kapılarını açan Dijital Dönüşüm Merkezi’nde gençler, Genç Girişimci Akademisi’yle desteklenen gelişim süreçleriyle, esnaflarla iş birliğinde e-ticaret uygulamalarını hayata geçiriyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık girişimci gençleri ziyaret ederek, projeleri ve girişimleri hakkında onlara mentorlük yaptı. Gençlerin e-ticaret yaparak ekonomiye katma değer üretmelerini sağlayan yeni bir projeye imza atan Gürsu Belediyesi’nin Dijital Dönüşüm Merkezi’nde görev yapan gençler, Başkan Mustafa Işık’a, e-ticaret çalışmaları hakkında bilgiler sundu.

Dijital dünyada e-ticaret yolculuğu

DİJİMER sayesinde, gençlerle birlikte, dijital dünyada yeni bir yolculuğa çıktıklarını vurgulayan Başkan Işık, “E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademi’mizle de gençlerin enerjisi ile esnaflarımızın kapasitelerini bir araya getirerek, esnaflarımızın dijital dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Böylece hem ekonomimize katma değer oluşturuyor hem gençlerimizin e-ticarette gelişmelerini sağlayarak geleceklerini şekillendirmelerine destek oluyoruz” dedi.

Tasarım, yazılım, inovasyon, e-ticaret ve girişimcilik konularının projeler çerçevesinde işlendiği DİJİMER Gürsu’da gençler açık ofislerde bir araya gelip hem proje çalışıyor hem de tecrübe kazanıyorlar.