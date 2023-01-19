Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, bugüne kadar gerçekleştirdiği 50 istihdam buluşmasında 5 bin kişiyle firmalar arasında köprü oluşturdu. Bu kişilerin yarısı iş sahibi oldu.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, bugüne kadar gerçekleştirdiği 50 istihdam buluşmasında 5 bin kişiyle firmalar arasında köprü oluşturdu. Bu kişilerin yarısı iş sahibi oldu.

“İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 50 istihdam buluşmamızda, 5 bin vatandaşımıza iş imkanı sunduk” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İstihdam buluşmalarımıza katılan 5 bin vatandaşımız arasında 2 bin 500’ü iş sahibi oldu. Firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan hemşehrilerimizin başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına imkan sunuyoruz. Gürsu sınırları doğrultusunda başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor. 2021 yılında faaliyete aldığımız Kollektif Kariyer Merkezi’miz, Gürsu ve Bursa’mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale geldi” dedi.

Gürsu Belediyesi’nden 50. istihdam buluşması

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen 50. istihdam buluşmasında, Yazaki Firması yetkilileriyle ’üretim operatörü’ pozisyonuna uygun olan adayların görüşmesi sağlandı. İstihdam buluşması çerçevesinde başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek, 18-40 yaş arası kişilerin iş görüşmesi gerçekleştirmesi için fiziki ve psikolojik bir ortam oluşturuldu.

“İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi’mizle, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Her yönüyle işin özelliklerinin belirtildiği duyurularımızla organize ettiğimiz istihdam buluşmalarında, iş arayan hemşehrilerimizin kendilerinin beklentileri ve yeterliliklerine göre iş başvurularını yapmalarını sağlıyoruz. Tüm iş kollarında hizmet veren firmalarla kurduğumuz bağlantılarla tüm hemşehrilerimizin kendilerine uygun niteliklerde iş imkanları elde etmelerine imkan sunuyoruz. Böylece şirketlerin eleman ihtiyaçlarını gidermelerine, iş arayan vatandaşlarımızın da iş imkanlarına ulaşmalarına destek olarak dertlerine derman oluyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindirme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. Böylece şirketlerin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyoruz. İstihdam buluşmalarımıza katılan tüm firmalara istihdama destekleri için teşekkür ediyorum“ dedi.