Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz kahramanlık destanını anlattı.

Bayburt Üniversitesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle Bayburt Valiliği koordinasyonunda düzenlediği "Millet ve İrade" konferansına konuşmacı olarak davet edilen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, milletin kahramanlık destanını yazanlar arasında yer alan babası ve eşinin şehadeti ile iki kız kardeşinin gazilik hikayesini anlattı. Şehit ve gaziler anısına saygı duruşu ve İstiklâl Marşıyla başlayan konferansın açılışında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 15 Temmuz’un oluş ve kalkışma bağlamında tipik bir darbe girişimi olmasına karşın; millet direnci ve kahramanlığı bağlamında tarihsel bir ilk olduğunu söyledi. Darbelerin demokrasi birikimine karşı en büyük yıkıcı eylem olduğunun altını çizen Rektör Türkmen, milletimizin azim ve kararlılıkla karşı koyduğu nobranlığın sonucunda kahramanlık destanının yazıldığını söyledi. Rektör Türkmen, konferansın öneminden de söz ederek darbelerle örselenmiş millî belleğin, kahramanlık hikayeleriyle onarılmasına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini minnetle anan Rektör Türkmen, demokrasi tarihimizde önemli bir milada işaret eden bu tarihin millet duygularının güçlendiği bir ortak belleğe dönüşmesinin ne denli önemli olduğundan bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Türkmen’in ardından konuşmasını gerçekleştiren Vali Cüneyt Epcim ise, 15 Temmuz’un millî birlik ve beraberlik duygularına aracılık eden kahramanca bir mücadelenin yıldönümü olmasına atıf yaparak bu kutlu zaferin gerçekleşmesi için bedel ödeyen tüm şehitlerimize rahmet dileyerek gazilerimize şükranlarını bildirdi. Bu önemli günün anısına konferansı teşrif eden Gürs’e teşekkür eden Vali Epcim, 15 Temmuz zihniyetiyle kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Konferans için kürsüye çıkan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, katılımcıları duygulandıran bir rüyadan söz ederek konuşmasına başladı. Evlerinin duvarların üzerlerine yıkıldığını ve acılar yaşadıklarını belirten Gürs, bu rüyanın; akabinde gerçekleşen hain darbe girişiminde babası ve eşinin şehit düşmesine, iki kardeşinin ise gazi olmasına neden olan olaylarla bağlantılı olduğuna inandığını dile getirdi. Babasının her zaman şehit olmak istediğini söyleyen Gürs, yoğun duygularla gerçekleşen konferans için teşekkürlerini iletti.

Konferans sonunda Gürs’e, Rektör Türkmen ve Vali Epcim tarafından plaket, çiçek ve ehram dokuma hediye takdim edildi. Konferansa Vali Epcim’in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, POMEM Müdürü Ufuk Sami Günel, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, protokol temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Konferans toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.