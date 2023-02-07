Van’ın Gürpınar Belediyesine bağlı Norduz Sofrasında bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için kumanya hazırlıyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesine bağlı Norduz Sofrasında bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için kumanya hazırlıyor.

Aile destek merkezinde görevli kadınlar, çalışanlarla birlikte hazırladıkları yemekleri tek tek paketleyerek depremden etkilenen bölgelere gönderiyor. İlk etapta 10 bin adet hazırlanan kumanyalar depremzedelere ulaştırmak üzere paketlendi. Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çalışmaları inceleyerek kadınlardan bilgi aldı.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, devlet ve millet kaynaşmasıyla yaraların sarılması için gayret ettiklerini söyledi. Kayabaşı, “Ülkemizin yaşadığı deprem hadisesinden dolayı Gürpınar ilçesi olarak büyük bir yardım seferberliği başlattık. İlçemizde belediyemize bağlı olan Norduz Sofrasında 10 bin kumanyayı deprem bölgesine göndermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ayni yardımlar topluyoruz ve bunları deprem bölgesine sevk ediyoruz. Burada kadınlarımızın gayretiyle devlet ve millet kaynaşmasıyla yoğun bir çalışma söz konusu” dedi.

Belediye Başkanı Tanış ise ilçede büyük bir yardımlaşma ve dayanışma seferberliği başlattıklarını söyledi. Tanış, “Kaymakamlığımız ve belediyemiz bünyesinde deprem bölgesinin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Norduz Soframızda ilçemizin farklı mahallelerinde bulunan aile destek merkezlerimizde görevli kadınlar ve çalışanlarımız şu an büyük bir gayretle kumanyaları hazırlıyor. Deprem bölgesine hızlı, güvenli ve pratik şekilde gönderebileceğimiz bir yemek hazırlıyoruz. İnşallah bu yemekleri akşam deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Birinci etapta 10 bin kişilik hazırlıyoruz ve bu her gün devam edecek. Şu ana kadar kamyonlarla gerek gıda gerekse kışlık malzemeleri bölgeye sevk ettik. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.