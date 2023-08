Van’ın Gürpınar ilçesinde bir balık üretim ve satış tesisinde su seviyesinin azalması sonucu binlerce balık telef oldu.

Gürpınar ilçesinde bulunan Şifa Alabalık üretim ve satış tesisinde su seviyesinin azalması sonucu binlerce balık telef oldu. Olayla ilgili konuşan İşletme sorumlusu Veysel Yücel, "Civar illere gerek yavru gerek büyük alabalık satışı yapıyorduk. Bu yıl yaz aylarından itibaren her gün balıkların ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Hemen hemen her gün tonlarca balığımız telef olmaya başladı. Sene başı 3 milyon yavru balık üretimi yapmıştık. 240 ton kapasiteye sahip olan tesisimizde şu an 5 ton balık kaldı. İl ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ekipler gerekli incelemede bulunup hem balık hem su örneği aldılar. Analiz sonrası suyun azaldığını, bu nedenle sudaki oksijen oranının çok azaldığını ve ölümlerin bundan dolayı olduğunu söylediler. Suyun azalmasının önüne geçemiyoruz" dedi.