Van’ın Gürpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli üretilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli üretilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarıyla Gürpınar ilçesinde hayata geçirilen ‘Gürpınar Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme’ projesi çerçevesinde 140 dönümlük alanda silajlık mısır ekimi yapan üretici Mehmet Malat’ın tarlasında hasat yapıldı. Silajlık mısırın hasadına katılan Van Valisi Ozan Balcı, direksiyona geçtiği traktördeki silaj biçim makinesi ile mısır hasadı yaptı. İlçede 5 mahallede yapılan hasatta 6 bin 700 ton mısır rekoltesi elde edildi.

Açıklamalarda bulunan Vali Balcı, hayata geçirilen proje ile silajlık mısır üretiminin bölgede yaygınlaştığını belirterek, "Üreticinin, tarımın yanındayız. Onların dostuyuz. Van’da da çiftçiler ve üreticiler adına çok güzel işler yapılıyor. Gürpınar’da bu yıl 6 bin 700 ton civarında silajlık mısır elde edeceğiz. Bu, hayvanın yemi anlamında çok önemli. Bu yıl 50 milyon tutarında sertifikalı tohumu çiftçimize dağıtıyoruz. Bu hem verimi yaklaşık yüzde 25 arttırıyor hem de çiftçilerimize büyük bir katkı olacak. Bunu çok önemsiyorum. Yine tarım adına şunu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve sıfır faizli koyun projemizi başlattık. Burada mera ıslahı var, veterinerlik hizmetleri beraber yürütülüyor. Ondan koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi. Hedefimiz, her aileye 100 koyun vermek ya da varsa daha çok artırmak. Ama minimum 100 koyun olarak gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde 10 bin kişiye yüzer koyun verip, 1 milyon koyun hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Buradan tüm Vanlı çiftçilerimize, üreticilerimize de bunu duyuruyorum. Bu proje önemli. İki kefille beraber inşallah bu koyun projesini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da kaba yem bitkisi vereceğiz" dedi.

Bölgede tarımsal sulamaya da önem verdiklerini anlatan Vali Balcı, "Gölet projelerimizi de hızla projelendiriyoruz. Var olanların da ihalelerini gerçekleştireceğiz. Bu tarımsal sulama anlamında da, tarımsal sulamayı gerçekleştirdiğimiz anda çiftçilerimize çok büyük destek olacağını düşünüyoruz. Tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız çalışıyor. Van’da meyve yetiştirecek bütün alanları tespit ediyorlar. Bir kısmı sonbahar, bir kısmı da ilkbahar olmak üzere dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize bağ bahçe kuracağız. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle Çatak ve Bahçesaray bölgesinde büyük ceviz bahçeleri kurulacak. Bölgenin kendi cinsine, türüne, tabiatına, iklimine uygun cinslerden cevizciliği özel geliştireceğiz. Yine, o bölgede malumunuz arıcılık çok önemli. Arıcılığı özel geliştireceğiz. Ayrıca yine Erciş’te inşallah jeotermal sondajlar yapıyoruz. Jeotermal seraları kurmayı planlıyoruz. Gürpınar’da hayvancılık OSB’yi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Kısacası çiftçinin, üreticinin yanındayız. Devletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini çiftçiler için kullanmaktan da büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Her zaman da onların yanındayız. Bugün burada sembolik hasat yaptık. Ama bunun anlamı şu. Çiftçilerin faaliyetlerini önemsemek, onlara değer vermek, onların yanında olmak, onlara kıymet vermektir. Bu projenin gerçekleştirilmesinde başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Malat ise ektiği mısırın bu yıl çok verimli olduğunu ifade ederek, "Bu proje 2020-2021 yılları arasında kaymakamlık ile tarım ve orman müdürlüğünün ortaklaşa geliştirdikleri bir proje. Bizim daha önce ekimde hiçbir tecrübemizin olmamasına rağmen, bu projede bize sağlanan ekipman ve tohum desteğiyle biz bu ürünün ekimi ile tanıştık. Geçen seneki rekoltelerimiz acemi olmamıza rağmen gayet iyiydi. Bu yıl daha iyi bir rekolte elde ettik. Neredeyse rekolte anlamında Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Ürettiğimiz mısırın nişanta ve protein değeri gayet güzel. Bu proje, hayvancılık anlamında da bizi rahatlattı. Kaba yemden de bizi kurtardı. Bu projede desteği olan herkese teşekkür ediyoruz. Devletimizin bize sunduğu bu projeyi biz karşılıksız bırakmadık. Toplamda 500 bin liralık bir ekipman desteği sağlandı bize. Biz üreticiler olarak buna 7 milyon lira geri dönüşümlü olarak cevap verdik. Yani 2 yılda 7 milyonun üzerinde bir üretim sağladık" ifadelerini kullandı.

Otbiçer Mahallesi’ndeki hasada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Kaymakam Fatih Kayabaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ve çiftçiler katıldı.