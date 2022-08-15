Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot ve 20 ton saman yandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot ve 20 ton saman yandı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Umutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar, Saray ve Özalp grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınırken, 5 bin bağ ot ve 20 ton saman ise yanarak kullanılamaz hale geldi.