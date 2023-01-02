Van’ın Gürpınar ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan doğalgazın ilk meşalesi yakıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan doğalgazın ilk meşalesi yakıldı.

İlçede yıllardır hasretle beklenen çalışma, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın göreve gelmesiyle başladı. Yoğun çalışmaların ardından altyapısı tamamlanan doğalgaz ilçeye verildi. Doğalgaz verilmesi için düzenlenen meşale yakma programında konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar’ın hak ettiği yatırıma kavuştuğunu söyledi. AK Parti’nin verdiği her sözü yerine getirdiğini ifade eden Arvas, “Milletimiz bu hizmete layıktır. Eskiden vatandaşlar belediye kapısını korka korka çalarlardı, acaba bana bir şey yaparlar mı diye. Şimdi bakıyorsunuz her yere hizmet götüren bir belediye var. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın bu konudaki çabaları takdire şayandır. AK Parti döneminde millete hizmet eden bir anlayış geldi. Bu bir seçim yatırımı değil bir yarış yatırımıdır, eser yatırımıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ise Gürpınar için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Vatandaşların yıllardır beklediği doğalgaza sonunda kavuştuğunu belirten Kayabaşı, “Doğalgaz hizmeti vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bir konuydu. Haziran ayında Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşriflerinde müjdesini verdiği bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle belediye başkanımızın emeği var, hassaten ona ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da, doğalgazın birkaç yıl önceye kadar bile Gürpınar için hayal olduğunu söyledi. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Tanış, “Biz 2019 yılında bu göreve talip olurken Gürpınar meydanında doğalgaz sözünü milletimize vermiştik. O gün bize ‘50 yıl sonra bile Gürpınar’a doğalgaz gelmez’ diyorlardı. Allah’a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadroları bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirmekle biliniyor ve yirmi yıllık hükümetlerimiz döneminde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İlçemizde özellikle parke taşından istihdama, prestij caddelerden iş sahalarına ve doğalgaz yatırımına kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getiriyoruz. İnşallah mart ayında konut projemizin temellerini de atmış olacağız. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gurur Gürpınar’ındır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Aksa Doğalgaz Van Şirket Müdürü Musayip Akyüz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.