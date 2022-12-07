Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında çuval içerisine gizlenmiş 52 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.