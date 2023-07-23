Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimde, yasa dışı avlanan 4 adet 160 kilo ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıkları hale getiren şahsa 16 bin 561 TL idari para cezası kesildi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde dün su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Gürpınar Su Ürünleri Hali İrtibat Bürosu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekipleri katıldı. Ortak denetimde, zaman yasaklarına aykırı avlanan 4 adet 160 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıkları hale getiren şahsa 16 bin 561 TL idari para cezası kesildi, el konulan balıklar ise sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.