Beylikdüzü’de bulunan Gurpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimde; 82 kutu, küçük boy lüfer balığına ele geçirildi.

Beylikdüzü’de bulunan Gurpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimde; 82 kutu, küçük boy lüfer balığına ele geçirildi.

Beylikdüzü’de bulunan Gurpınar Su Ürünleri Hali girişinde gece denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetime, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı, İ.B.B. Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği görevlileri katıldı. Denetimde yaklaşık olarak 1 kilo 250 gram ağırlığında boy yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen lüfer balığına el konuldu. El konulan lüfer balıkları, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.