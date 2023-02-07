Van’ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlık ve belediye bünyesinde toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların desteği neticesinde toplanan gıda, bakım, kışlık ve acil ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. İlk etapta Malatya’ya 3 kamyon malzeme gönderen kaymakamlık ve belediye, kültür merkezinde yardım kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

İlçedeki muhtarlar ve STK’lar ile toplantı yapan Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, Gürpınar’ın depremzedeler için tek yürek olduğunu ve tüm ilçede yardım seferberliği ruhuyla hareket edildiğini söylediler.

İlçede hazırlanan yardımların bu gece 3 yeni kamyonla bölgeye gönderileceği belirtildi.