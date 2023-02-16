Van’ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına çalışma yürüten ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayalar için de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin sahada karla mücadele verdiğini kaydeden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gürpınar’da dün gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle sabaha karşı hemen çalışmalarımıza başladık. İlçe merkezinde ve sorumluluğumuzda bulunan mahallelerde karla mücadele ekiplerimizin görev dağılımı yaptık ve ekiplerimizi bölgelere sevk ettik. Vatandaşlarımızın güvenliği, günlük hayatında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, yolların ulaşıma açık kalması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.