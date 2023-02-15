Van’ın Gürpınar ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 580 aileyi misafir ediyor.

Van’ın Gürpınar ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 580 aileyi misafir ediyor.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki öğretmenevinde misafir edilen aileleri ziyaret etti. Burada ailelerle görüşen Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, daha sonra farklı mahallelerde yakınlarının yanına yerleşen depremzede ailelerle de bir araya geldi.

Aileler ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Tanış, devletin tüm imkan ve kabiliyetinin deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber edildiğini söylediler.