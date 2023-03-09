Bitlis’in Güroymak ilçesinde üretilen seyyar duş ve tuvaletler, ihtiyaç duyulan deprem bölgelerine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları Bitlis’te de devam ediyor. Güroymak’taki öğretmen ve öğrenciler tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere seyyar duş ve tuvaletlerin imalatları devam ediyor. Daha önce bölgeye gönderilen 96 adetten sonra bölgede halen ihtiyaç duyulan duş yerleri ve seyyar tuvaletlerden 26 adet daha imal eden Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üretimlerine devam edeceklerini belirttiler.

Konu ile ilgili olarak konuşan Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Öğretmen ve öğrencilerimiz depremin ardından üretimlerini sürdürüyor. Bölgeye bugüne kadar 9 kamyon yaşam ve gıda malzemesi gönderdik. Yine bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan duş ve tuvaletlerin üretimini sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölgeye 96 adet göndermiştik. Son olarak 26 adet daha göndererek, toplamda 122 adet duş yeri ve tuvaleti bölgeye ulaştırdık. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Korkmaz, bölgeye yardımların devam ettiğini de ifade ederek, “Okullarımızda sürdürülen çalışmaların yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugüne kadar 9 kamyon kuru gıda ve giyim malzemesi gönderdik. Ayrıca battaniye, çocuklar için oyuncak, iç çamaşırı ve hijyen setleri gönderdik. Yine okullarımızın kendi aralarında topladıkları maddi yardımları da yetkililer eliyle bölgeye gönderdi. Tüm velilerimize de buradan duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.