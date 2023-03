Bitlis’in Güroymak ilçesinde kurulan “Süt ve Süt Ürünlerini İşleme Tesisi”, kısa sürede günlük kapasitesini 2 bin litreye çıkarttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Reşit Kardaş, uzun emek ve uğraşlardan sonra ürünlerin piyasadaki yerini aldığını belirterek, “Ürünlerimize ‘Gürbudak’ markasını verdik. Memleketimin bir hayali gerçek oldu. Bu projenin yürütücüsü olmaktan gurur duyuyorum. Değerimiz olan mandalarımızın ürünü artık ilçemizde kurulan tesisimizde Gürbudak markamız ile hak ettiği değeri bulacak. 400 metrekarelik alana kurulan tesisimizde günlük 2 bin litre süt üretimi yapılıyor. Tesisimizde şimdilik bir gıda mühendisi olmak üzere 5 personel istihdam ediliyor. Yürütücülüğünü Damızlık Manda Birliği yapıyor. Denetimini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz yapıyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi tarafından desteklenen tesisimizin peyzaj ve çevre düzenlenmesi bittikten sonra inşallah resmi açılışını mayıs ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Bu tesisin kurulmasında emek veren Valimiz Oktay Çağatay, bize inanıp güvenen ve desteği ile her an yanımızda olan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, DAKA Van Birim Amiri Tamer Kamacı ve DAKA Bitlis Uzmanı Nurettin Polat, Bitlis Damızlık Manda Birlik Başkanı İsmet Çalışır ve her anı birlikte koşturduğumuz, büyük emek veren Birlik Başkan Yardımcısı Piran Kardaş’a, adını zikredemediğim ancak projeyi duyup katkı sağlamak için elinden geleni yapan değerli kurum amirleri ve çalışanlara kurumum ve memleketim adına minnettarım. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.