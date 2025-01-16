Bitlis’in Güroymak ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencileri taşıyan servislerin denetimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Servis Araçları Denetim Komisyonu, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güroymak Belediyesi ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik ortak denetim yapıldı. Denetim sırasında öğrencilere servis araçlarından memnun olup olmadıkları sorulurken, araçlarda eksiklik olup olmadığı da kontrol edildi.