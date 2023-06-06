Bitlis’in Güroymak ilçesinde köy yaşam merkezlerinin sayısı hızla artıyor.

2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığının Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle başlattığı köy yaşam merkezleri projesiyle; ihtiyaçlar istikametinde kullanılmayan köy okulu binalarının anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlar olarak öğrencilere ve köy halkına hizmet vermeye başladı. Proje çerçevesinde ilçede ilk etapta 2 köy yaşam merkezi açılmıştı. Köy yaşam merkezlerinde açılan kurslara Güroymak Kaymakamlığı ve bağlı kurumların da desteği merkezlerin cazibesini artırıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "İlçemize 3 köy yaşam merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce açılışını yaptığımız Değirmen ve Üzümveren köylerimizden sonra yaşam merkezlerimizin sayısını arttırarak, Gölbaşı beldemiz ile Yamaç ve Özkavak köylerimizdeki eski okul binalarımızı onararak köy yaşam merkezine dönüştürdük. Yaşam merkezlerimizde dokuma, arıcılık, aşçılık ve kuaförlük gibi meslek edindirici onlarca kurs açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu köy yaşam merkezi sayılarını arttırmaya devam edeceğiz" dedi.