Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünde hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak tarafından yaptırılan ‘Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünde hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak tarafından yaptırılan ‘Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, özellikle evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerin dersten sonra sıcak bir ev ortamında rahatça çalışabilecekleri bir ortam olan bu yaşam merkezlerinin ilçeye yapılmaya devem edileceği belirtilerek, "Hayırseverimize şükranlarımızı sunar, yaşam merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Açılış programına Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.