BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde 80 çiftçiye 20 ton güzlük buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar GPS üzerinden takip edilecek, ekimi yapılmayan tohumluklar cezası ile birlikte geri alınacak

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde 80 çiftçiye 20 ton güzlük buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar GPS üzerinden takip edilecek, ekimi yapılmayan tohumluklar cezası ile birlikte geri alınacak

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin etkinleştirilmesi programı çerçevesinde “Tarlalar Sürülsün, Başaklar Büyüsün" projesi ile 80 çiftçiye 20 ton enola çeşidi güzlük buğday tohumu dağıtıldı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş ve çiftçilerin katılımı ile 20 ton enola çeşidi güzlük buğday tohumu dağıtıldı.

Konu ile ilgili Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan tohumluk daha önce bölgede demonstrasyon çalışması yapılmış ve sulak alanda 700 ila 800 kilogram arası kuru alanda ise 350 ile 500 kilogram arası verim verdiği görüldü. Dağıtılan tohumlar parsel olarak GPS üzerinden takip edilecek olup ekimi yapılmayan tohumluklar cezası ile birlikte geri alınacaktır. Çiftçilerimize bol ve bereketli üretim yılı dileriz" denildi.