BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetlendi

Halk sağlığını korumak amacıyla; marketler, üretim yerleri, satış yerleri, pastaneler ve toplu tüketim yerleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince denetlendi. Gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini belirten Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol yetkilileri, "Her vatandaş bir denetçidir. Tarihi geçmiş ürün, bozulmuş ürün ve hijyen eksikliği konularında karşınıza çıkan her problemi Alo 174 Gıda İhbar hattını arayarak bildirmelerini rica ederiz. Vatandaşlarımızın yediklerine içtiklerine dikkat ederek, sağlıklı gıda tüketmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.