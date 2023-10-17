Bitlis’in Güroymak ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayi Başkanlığı (TUSAŞ) işbirliğiyle ‘Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu’ sahnelendi.

İlçeye bağlı Günkırı beldesinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen oyunda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava araçları Hürkuş ve Gökbey’in maceraları anlatıldı. 6-8 yaş grubu öğrencilerin havacılık ve uzay alanında farkındalık kazanmaları, yerli hava araçlarını tanımaları ve mühendislik mesleğine ilgi duymaları amacıyla TUSAŞ ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde Günkırı İlkokulu konferans salonunda ‘Hürkuş ve Gökbey Müzikal Tiyatrosu’ adlı oyun sahnelendi.

Oyunda, yeni nesil temel eğitim uçağı olan Hürkuş ve genel maksat helikopteri olan Gökbey’in karakterleri canlandırıldı. Oyun, belde de öğrenim gören 400 öğrenci tarafından izlendi.