Bitlis’in Güroymak ilçesi Budaklı köyünde mandaların kışın insanlarla kaplıcaya girmesini konu alan belgesel, Hindistan’da ‘en iyi belgesel yönetmeni’ ödülünü alırken, Kanada’da da ‘en iyi belgesel adayı’ seçildi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek’in yönetmenliğini yaptığı 32 dakikalık belgeselin çekimleri, ocak ve şubatta Budaklı köyünde gerçekleştirilmişti. Soğuk havada Budaklı Kaplıcası’na giren mandalar ile insan ve hayvan sevgisinin ele alındığı belgeselde, 3 kuşaktır manda yetiştiriciliği yapan Erbay ailesinin hikayesi anlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Sedat Benek, "Madak belgeselimiz, Hindistan’da düzenlenmekte olan ‘Gully Uluslararası Film Festivali’nde en iyi belgesel yönetmeni (Best Of Director Documentary) ödülünü alırken, Kanada’da düzenlenmekte olan Alternatif Uluslararası Film Festivali’nde ise en iyi belgesel adayı (Best Of Documentary Nominee) seçildi. Yönetmenliğini üstlendiğim Madak belgeselinin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Yunus Emre Çiçek olmak üzere Bektaş Bakman, Aslı Deniz Adıgüzel, Fatih Adıgüzel, Ahmet Şahap, Mesut Alptekin, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bozkoyun ve Öğretim Görevlisi Ahmet Özkan; üşenmeden ve sabırla soğuk kış günlerinde belgesele röportaj vererek gönüllü destek sunan Kadriye Erbay teyzeye ve Nusrettin Erbay amcaya, oğulları Hakim Erbay’a, torunları Sinan Erbay’a, akraba ve dostları Mirhan Elmastaş’a, Muhammet Tören’e ve Berkan Tören’e en içten duygularımla teşekkür ederim. Ayrıca, Madak belgeselimizi destekleyen Bitlis Eren Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu

“Bitlis, manda yetiştiriciliğinde Türkiye’de 5. sırada yer alıyor”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise çekimleri için katkı sundukları "Madak" belgeselinin, yapılan uluslararası festivallerde karşılık bulduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de belgeselin ödül almasını beklediklerini söyleyen Elmastaş, "Bitlis, manda yetiştiriciliğinde Türkiye’de 5. sırada yer alan önemli illerden biri. Bitlis’te de mandaların çoğunluğu Güroymak’ta bulunuyor. Bu potansiyelden dolayı farkındalık oluşturmak istedik. Bunu tanıtmak için üniversitemizin desteğiyle Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek hocamızın yönetmenliğinde belgesel çekildi. Bitlis’te manda ürünlerinden istifade ediliyor. Bu belgeselle manda ürünlerine rağbetin ve katma değerin daha fazla artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.