Bitlis’in Güroymak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Güroymak Yatılı Bölge Okulunda (YBO) yapılan kutlamalara Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emin Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Orhan Pınarbaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cankaloğlu öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gösterin yapılmasının ardından dereceye giren öğrencilere verilen hediyelerin ardından etkinlik son buldu.