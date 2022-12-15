Bitlis’in Güroymak Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Süt Ürünlerini İşletme ve Paketleme Tesisi’nin temeli atıldı.

Bitlis’in Güroymak Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Süt Ürünlerini İşletme ve Paketleme Tesisi’nin temeli atıldı.

Güroymak Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bitlis İli Damızlık Manda Birliği ortaklığında hazırlanan ve DAKA tarafından desteklenen proje bünyesinde ‘Süt Ürünlerini İşletme ve Paketleme Tesisi’nin temeli törenle atıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, süt ürünleri işleme, paketleme tesisi ve sunum yerinin Bağlar Mahallesi’ndeki temel atma töreninin Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Tesisimiz kısa süre içinde kapılarını üretime açacak. Başından sonuna kadar projemize olan desteği için Kaymakamımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bu proje ile tüm köylerimizden toplanacak sütler, değerinde alınıp bakanlık olarak desteklenecek. Kaymak, yoğurt, peynir, lor peyniri ve krema yapılarak kendi markamız ile üretim yapılacak, şimdiden tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.