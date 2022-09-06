Food For You etkinliğiyle gurme lezzetler ziyaretçilerle buluşacak.

Food For You etkinliğiyle gurme lezzetler ziyaretçilerle buluşacak.

Akmerkez; 9-10-11 Eylül tarihlerinde “Food For You” etkinliğini düzenleyecek. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında markaların ürünlerini keşfedebilecek, tadabilecek ve atölyelere katılabilecek. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Diyetisyen Özge Uğur katılımcılarla birlikte pişmeyen havuçlu kek, muzlu puding, detox dondurması, yüksek proteinli cookie bowl, pişmeyen çikokuki ve karabuğdaylı incirli cup yaparken; Çikolatalı Çilek atölyeleri de misafirlere lezzetli deneyimler kazandıracak. Ayrıca form doldurarak kaydını yaptıran herkes etkinliğe özel sürpriz indirimlerden yararlanma fırsatı bulacak.