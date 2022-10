Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ziraat Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Gürkan, Ziraat Odalarının her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, çiftçiyi kalkındıracak hizmetlere önem verdiklerini vurguladı. Gürkan, “ Yazıhan Besi OSB’nin ihalesi 2 Kasım’da yapılacak” dedi.

Malatya Ziraat Odaları olarak şehrül emin olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “ Biz başkanımızın hizmetine teşekkür ediyoruz. Dünya Kayısı Merkezini, Dünya Ticaret Merkezini, Lisanslı Depo gibi projelerin yükseldiğini görünce Malatyalı olarak gururlanmamak mümkün değil. Bu hizmetleri gördüğümüz için teşekkür için başkanımızın yanına geldik. Önceki dönem belediye başkanlarımızda hizmetleriyle anılırdı. Selahattin Başkanımızda dünya kayısı merkeziyle yanında ticaret merkeziyle, lisanslı deposuyla, DSİ binası, Battalgazi Hizmet Binası, Altay Kışlası binalarıyla sayamayacağımız kadar 4 bin dekarlık yeşil alanlarla başkanımız ileride anılacak. Öyle düşünüyorum ki Malatyalı hemşerilerimiz Malatya’nın neresine bakarsa, hangi köşesine bakarsa yollarıyla alt yapısıyla başkanımızı yâd edecekler. Biz Ziraat Odaları olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çiftçilerimizin her zaman yanındayız”

Ziraat Odası Başkanının ve heyetinin ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bizim görevimiz şehrimize hizmet etmektir. Gerçekten kalıcı ve izi olan eserler bırakmak lazım. Biz bir taraftan çiftçimize yönelik tohum dağıtımları, sulama sistemleriyle ilgili, kapalı sistemlerle ilgili, fide dağıtımlarıyla ilgili, aşılamayla ilgili ve diğer teknik yardımlarla ilgili hizmetlerimizi yaparken diğer taraftan şehrimizin genel hizmetleri ve genel hizmetlerimiz içerisinde de çiftçimizi kalkındıracak hizmetlerimize önem veriyoruz. Özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bugün dünyanın en büyük kayısı ticaret merkezi hüviyetini taşımaktadır. Dünya Kayısı Ticaret Merkezimiz; uluslararası konferanslara, panellere, sempozyumlara ev

sahipliği yapacak aynı zamanda uluslararası alışveriş merkezi şeklindeki dizayn ile yapılan fiziki kapasite içinde 1000 iş yeri, 70 ofis, sağlık merkezleri, konferansları, kayısı müzelerinin, lisanslı depoların, çiftçilerimiz için özel depoların, mezat alanlarının ve sosyal donatılar anlamında her ihtiyacı karşılayacak şekilde bir merkez olarak yapılıyor. Bugün Malatya’nın değil Türkiye’nin en büyük yatırımlarından bir tanesidir. Çiftçilerimiz için yapıyoruz. Merkezimize başlamamız bile Malatya’daki kayısı ihracatını 200-300 milyon dolar bandından 600 milyon dolar bandına çıkması bunun en temel göstergesidir. Bir taraftan hükümetimizin özellikle kayısıya taban fiyat uygulamaları, bir taraftan bizlerinde lisanslı depoları ve kayısı merkezini yapmamız ve çiftçimizin desteklenmesi önemli katkılardır. Her alanda şehrimizin her tarafı şantiye halinde. Sadece bizim şantiyelerimizde şu anda 5 binin üzerinde çalışan vardır. Bir o kadarda bizim çalışanlarımız var ve bütün bunların hepsi Malatya’ya katma değer katıyor. Biz, Malatya sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın ve Dünya’nın parlayan yıldızı olacak dedik. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda’da bunun belgesini de aldık ve EXPO 2028’de Malatya ev sahipliği yapacak. Buda Malatya’nın dünya liglerinde olduğunun en temel göstergesidir ve belgesidir” diye konuştu.

“Yazıhan Besi OSB’nin ihalesi 2 Kasım’da yapılacak”

Başkan Gürkan ayrıca 2 Kasım 2022 tarihinde Yazıhan’da Besi OSB için ihaleye çıkılacağını ve bunun önemli olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “ Bir taraftan organize sanayi bölgelerinde hayvancılık organize sanayinin olması, diğer taraftan diğer organize sanayilerin yoğun bir teşvikle temel atma, istihdama ve üretime katkıda bulunması Malatya’nın gelişmesi açısından önemli bir eşiktir. İnşallah Malatya çok daha güzel günlere, mazisine layık istikbale kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.