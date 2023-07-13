Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesine yapılan altyapı, üstyapı, içme suyu, kanalizasyon, yol açma ve genişletme, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, 2019 yılından bugüne kadar Yazıhan’a 470 kilometre asfalt yapıldığını ve bu rakamın yıl sonuna kadar 600 kilometreyi, bulacağını belirtti.

Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde başlatmış olduğu yol çalışmalarının, tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

İlçesine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkürlerini sunan Yazıhan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ebubekir Ordu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın mahallemize yaptığı ziyaret bizlere onur verdi. Bu zor süreçte mahallemize 8 kilometre asfalt yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Deprem ilk anından itibaren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin cansiperane bir şekilde çalıştığını ifade eden AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın 2019 yılından itibaren Yazıhan ilçemize yapmış olduğu hizmetler gerçekten takdire şayandır. Başkanımız, 2019-2023 yılları arasında ilçemize 472 milyon TL değerinde yatırım yaptı. Bu konu içinde kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şu anda MASKİ uhdesinde ilçemize gerçekleştirilen yatırım 250 milyon TL’yi aşkın bir rakama tekabül ediyor. Tabii bu süreçte pandemi, deprem gibi süreçlerden geçtik. Bunlara rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece-gündüz durmadan sahada çalıştı. Özellikle deprem döneminde şiddetli bir şekilde kar yağışı ve tipi vardı. Ekipler, yolları açmak için gece-gündüz durmadı, çalıştı ve vatandaşı mağdur etmedi. Yapılan hizmetlerden dolayı başta Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise konuşmasında “Malatya Büyükşehir Belediyemizin Yazıhan ilçemize yaptığı çalışmaları yerinde gördük ve inceleme fırsatı bulduk. ‘Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz’ derler. Elhamdülillah burada müşahede ettik ve tarlada izimizin olduğunu gördük. Yazıhan’ımıza gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de Yazıhan Belediyesi güzel hizmetler sunmuşlar. Devletin imkânlarının bu denli vatandaşımızın istifadesine sunulması bizleri mutlu ediyor. AK Partinin belediyelerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ ve ekibine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yazıhan ilçesine yapılan hizmetler hakkında detaylar aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın ilçelerine ait yollarımızda çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam eden bölgelerimiz var. Çalışmalarımızı yaptığımız ilçelerin başında da Yazıhan ilçemiz geliyor. Burada birinci ve ikinci kat sahtı kaplama asfalt yollarımız, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım ) asfalt serim yollarımız ve altyapının yapıldığı yerlerde bakım, onarım çalışmalarına devam ediyoruz. MASKİ’mizin Yazıhan’a ciddi yatırımları oldu. MASKİ’nin çalışma işlemleri bittikten sonra burayı üstyapı programına almıştık. Bizde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak programa aldığımız 8 kilometre yolun asfalt çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldiği günden beri Yazıhan ilçesine ciddi yatırımlar yaptığını anımsatan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, göreve geldiğinden bu güne Yazıhan’ımıza güzel hizmetler yapıldı. İlçemizde beklediğimiz en büyük yatırım altyapı ve üstyapı çalışmalarıydı. MASKİ ve Yol Bakım Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız Yazıhan’a gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor. Özellikle Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığımız 2023 yılı baharından bugüne 50 km ihaleli birinci kat asfalt çalışması, yine 70 km’nin üzerinde ikinci kat asfalt çalışması yapıyor. İlçemiz ürün üreten çifti bölgesidir. Tarımın merkezidir. O nedenle ağır tonajlı araçların çokça geçtiği nedeniyle yol zeminlerinde bazı problemler yaşıyoruz. Bundan dolayı bizim buralara yapılan yol çalışmaları biz zor oluyor. Bunlara rağmen Büyükşehir Belediyemiz Yazıhan’ın yollarını büyük bir titizlikle yapıyor. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğümüzde Yazıhan’a çok güzel yatırımlar yapıyor. İçme suyu şe şebekelerimiz yenileniyor. Yazıhan’ın 17 birimine içme suyu ulaştırma konusunda çok ciddi çalışmalar ve yenilemeler yapılıyor. Yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Yazıhan’da içme suyu konusunda ciddi bir rahatlık yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız bize, ‘dağda taşta susuz, altyapısız, arıtmasız, deposuz yer kalmayacak’ dedi. Bizde bu minvalde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” diyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sadece Yazıhan Bahçelievler Mahallesi’nde 16 kilometrelik içme suyu hattını yeniledik. Bu bölgede yaklaşık olarak 260 kilometre hat yenilemesi, yeni depolar yaptık. Şu anda Yazıhan’daki arıtma tesisimiz bitti, deneme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Yazıhan Karasu’da ciddi bir çalışma yapıyoruz. 4 tane pompa ile yeni hat ve yeni bir depo ile Karasu’daki kaynak suyunu ilçenin en uç kısmına ulaştırıyoruz. Hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye çalışıyoruz.”

Malatya genelinde günlük olarak asfalt çalışmalarına harcanan miktarın 25 milyon TL olduğuna değinen Başkan Gürkan, “İl Başkanımızın da dediği gibi ‘tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz.’ Hakikaten tarlada izimiz var. 13 ilçemizde ve şehrimizin hemen hemen her noktasında Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kuruluşlar olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yazıhan’da da Yazıhan Belediyemiz, Yazıhan Kaymakamlığımız ile birlikte ilçemizin altyapı, üst yapısı, su ve kanalizasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarımızı yaparak, hizmetlerimizi vatandaşımızın istifadesine sunmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar Yazıhan’a 470 kilometre asfalt yapıldığını ve bu yıl sonuna kadar da 121 km asfalt yapılacağını ve bununla beraber sadece Yazıhan’ımıza 600 km asfalt yol yapılacağını belirtmek istiyorum. Aynı zamanda 250 km altyapı çalışması yapılmıştır. Depreme ve kısıtlı imkânlara rağmen Sadece Malatya genelinde günlük olarak asfalta yaptığımız harcama 25 milyon TL’dir. Bu da devletimizin, hükümetimizin ve belediyemizin ne kadar güçlü olduğunun en güzel göstergesidir. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve büyün devlet kurumlarının yetkiliklerine sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.