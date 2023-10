Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının toplumun vazgeçilmez temel unsurları olduğuna değindi.

MAGİNDER Dernek Başkanı Salih Karademir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Gürkan, “Sivil toplum kuruluşları toplumumuzun vazgeçilmez temel unsurudur. Demokrasinin temel değerdir. STK’ların kendi kuruluş amaçlarına uygun hareket etmesi demokrasiyi ve hukuku güçlendirecek temel değerlerdir” dedi.

Şehrin sorunlarına çözüm bulmak adına dernek kurduklarını ifade eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, “Derneğimiz depremden bir ay önce kuruldu. Malatya’da her sektörden her değerden her siyasi görüşten değerli iş arkadaşlarımızdan oluşan bir derneğiz. Derneğimizin iki kuruluş amacı var; birincisi Malatya’da yatırım yapmak, ikincisi ise Malatya’nın derdi ile dertlenmek ve şehrimizin sorunlarına çözüm bulabilmek. Malatya’nın sorunlarını çözmek ve elimizi taşın altına koymak için derneğimizi kurduk. Sivil toplum kuruluşu olarak hiçbir siyasi beklentimiz yok” ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası depremzede vatandaşlara ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı olduklarına da değinen Karademir, “ Keza Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan da deprem zamanında herkesin yardımına koşmaya çalıştı. Biz dernek adına kendisine teşekkür etmek için geldik. Şahsım ve derneğim adına Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca dernek olarak Başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz başkanımızın doğru yolda olduğuna inanıyoruz. Çünkü kendisi gerçekten Malatya sevdalısı ve yaptığı çalışmaları da görüyoruz. Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sivil toplum kuruluşları ile güzel çalışma örnekleri sergiledik”

Sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından bahseden Başkan Gürkan ise sivil toplum kuruluşlarının toplumun vazgeçilmez temel unsuru olduğunu ifade ederek, “STK’ların kendi kuruluş amaçlarına uygun hareket etmesi demokrasiyi ve hukuku güçlendirecek temel değerlerdir. Biz de çok değerli ve güçlü sivil toplum kuruluşları da var. Çalışmalarımızda onları yanımızda gördük ve bizlere destek oldular. Şehrin sorunlarını ve problemlerini çözmek ve ilgili makamlara iletme noktasında güzel çalışma örnekleri sergiledik. MAGİNDER, inşallah belirlemiş oldukları kriterler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma gösterirler. Bizlerde her konuda sizlere destek olacağız” dedi.

Başkan Gürkan, bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Daha gayretli çalışma ile toplumun bütününü kucaklayabilecek bir yelpaze içerisinde şehrimizi geleceğe ve ileriye taşıyacak bir yapı formatında olmalarını, demokratik anlamda da şehrin yöneticilerine bilgi ve katkı sunma noktasında önemli görev ifa edeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.