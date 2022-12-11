Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve temsilcileriyle Genişletilmiş Temsilciler toplantısında bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve temsilcileriyle Genişletilmiş Temsilciler toplantısında bir araya geldi.

Gürkan, BELSOS Dedekorkut restoranında düzenlenen Genişletilmiş Temsilciler toplantısında sendika temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “ Hizmet iş sendikamız Malatya’da yaklaşık 5 bin 200 üye arkadaşımızla Doğu Anadolu Bölgesi’nde en büyük şubelerden birisi. En son Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesi konusunda Başkanımızla çok güzel bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızla yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle işçi arkadaşlarımız da sahada birlik ve beraberlik içerisinde Malatya halkına Büyükşehir Belediyesi adına güzel hizmetler veriyorlar. Ben bu istişare toplantısına bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Biz Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız ve burada bulunan şubesiyle gayet uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Çalışan ve çalıştıran dediğimiz olay bir birinin zıttı değildir. Bizim olduğumuz yerde adalet birinci sıradadır. Hak-hukuk birinci sıradadır. İşveren güçlü olduğu zaman, iş gören de güçlü olur” ifadelerini kullandı.