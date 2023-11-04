Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar esnafı ile bir araya gelerek, Malatya Çarşısı’nda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, 220 dönümlük alanı kapsayan Malatya Çarşısı’nda hem ticari alanlar için hem de konut alanları için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

6 Şubat depremlerinden sonra şehrin yeniden inşası ve imarı için yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik beraberlik duygusu içerisinde tüm zorlukların üstesinden gelineceğini belirtti. Başkan Gürkan, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin normale dönmesi için gayret göstereceğiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi, tesanüt duygumuzu yitirmeyelim. Birbirimize destek olalım” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalardan bahseden Başkan Gürkan,“6 Şubat’ta kıyametin provasını yaşadık. Deprem sonrasında hem vatandaş hem de esnaf olarak zorlu süreçlerden geçtik. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bir an evvel normale dönmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geçtiğimiz gün Emlak Konut Genel Müdürlüğüne Malatya Çarşısı’nın yerini teslim ettik. Birkaç gün öncede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen, Malatya’ya geldi. İki müellif firma Malatya Çarşısı’nın yapılması için yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Müellif firmaların bizlere verdiği tarihe göre İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlar esnaflarımız buradaki iş yerlerine peyderpey yerleşerek, ticari faaliyetlerinin yürütmesi noktasında çalışmalarının olacağını ifade ettiler. Bizim de temennimiz gelecek yıl esnafımız iş yerlerine gelmesi ve ticaretin ayağa kalkması. Ticaretin ayağa kalkması ile şehrimiz daha da normale döner diye düşünüyorum. Vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkat ederseniz kuyumcular, bakırcılar, tekstilcilere ve diğer esnaflarımıza geçici ama kalıcı nitelikte iş yerleri verdik. Büyükşehir Belediyemizin yanında bulunan Malatya Geçici Ticaret Merkezine bir kısım esnafımızı, 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulunun yanında bulunan Ankara Esnaf Çarşısına bir kısım esnafımızı, Cumhuriyet Meydanının altında bulunan otoparkı Kuyumcular Çarşısına dönüştürüp kuyumcu esnafımızı da oraya yerleştirdik. Millet Bahçesinin altındaki otoparkı dükkânlara dönüştürüp, tekstilci esnafımıza verdik. Babuktu’daki iş yerlerini bakırcı esnafımıza verdik. MATİM İş Merkezindeki dükkânları telefonculara ve muhasebecilere verdik. Şehrin muhtelif yerlerindeki konteyner dükkânları da esnaflarımıza vererek, esnafımızı mağdur etmemeye çalıştık. İnşallah Malatya Çarşısı’nı da ayağa kaldıracağız. Ayrıca geçtiğimiz gün Bakan Yardımcımız Vedad Bey ile Malatya Çarşısı’nın olduğu alanda incelemelerde bulunduk. Malatya Çarşısı’nın bulunduğu alana 1000 konutun yapılması için de ayrı bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca Beton fiyatlarını regüle etmek amacıyla 2 beton santrali kurduk. Gerekirse 2 santral daha kurarız. Betonun metreküp fiyatını da 1500 liraya çektik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin normale dönmesi için gayret göstereceğiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi, tesanüt duygumuzu yitirmeyelim. Birbirimize destek olalım” sözlerine yer verdi.