Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir ziyarette yaptığı konuşmada, Vagon Fabrikasının Kızılay Üretim Üssüne dönüştürülmesini değerlendirip, "Dünyanın en büyük prefabrik yapı üssü Malatya için önemli bir kazanımdır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir ziyarette yaptığı konuşmada, Vagon Fabrikasının Kızılay Üretim Üssüne dönüştürülmesini değerlendirip, "Dünyanın en büyük prefabrik yapı üssü Malatya için önemli bir kazanımdır” dedi.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyarette bulundu. Yıllardan bu yana atıl durumda olan Vagon Fabrikasının Kızılay Üretim Üssüne dönüştürülmesinde yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ziyaretinde bulunan Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Osman Korkut ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay’ına verdiği desteklerden dolayı Gürkan’a müteşekkir olduklarını belirtti. Korkut, “Bizim gençlik yıllarımızda Malatya’da bir kavram vardı, ‘çevre yolu altı ve üstü’ tabiri diye söylenirdi. Buna göre çevre altı hizmet görmeyen kesim olarak bilinirdi. Bu sorunu ortadan kaldıran Başkanımıza minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız farklı bir mozaik yakaladı. İçerisinde fikirleri, görüşleri farklı olan insanları bir arada topladı. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Yine atıl durumda bulunan Vagon Fabrikası’nı teşebbüslerimize rağmen faaliyete geçirip, hizmete sunamamıştık. Ama Başkanımız değerli vakitlerini harcayarak, bize öncülük etti ve atıl durumda olan bir yeri Malatya’ya kazandırdı. Her daim elimizden tutan bir abimiz olduğu için kendisine müteşekkirim” dedi.

Türk Kızılay’ın ülkenin ve milletin tarihinde önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yeni seçilen Kızılay Şube Başkanımızı ve değerli yönetim kurulu üyelerini burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kızılay ülkemizin ve milletimizin tarihinde önemli olan bir kuruluştur. Özellikle sel, deprem, yangın ve benzeri felaketlerde Kızılay’ı her zaman yanımızda görmüşüzdür. Dünya milletler camiası dara düştüğünde orada görmüşüzdür. Bu anlamda Kızılay teşkilatı ülkemiz ve dünya için önemli bir kuruluştur. Türk Kızılay’ın Malatya için çok daha önemli bir özelliği vardır. Özellikle Kızılay Genel Başkanımızın Malatyalı olması ve yıllardır kangrenleşen Vagon Fabrikası’nın bugün dünyanın en büyük prefabrik yapı üretim merkezi olması Malatya için önemli bir kazanımdır. Kızılay ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin ortak ve yoğun çalışmaları sonucunda bugün üretim merkezi ve üssü haline gelmesi Kızılay ile yaptığımız çalışmanın bir ürünüdür. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılay ile ortak projelerde sosyal, kültürel içerikli ve diğer alanlardaki projelerde de birlikte çalışıyoruz. Kızılay’ın kendi amaçları doğrultusunda yapmış oldukları hizmetlerde de kendileriyle milletçe beraberiz. Biz bu anlamda Kızılay teşkilatının çalışmalarını önemsiyoruz. Özellikle sosyal ve kültürel içerikli projelerimizin büyük bir çoğunluğunda Kızılay Malatya Şubesi paydaş olmuştur. Yeni yönetim ile de bu paydaşlık ilerleyerek, devam edecektir. Tabii Kızılay Malatya Şube Başkanı olan kişi aynı zamanda Kızılay Genel Merkezinin de üyesi oluyor. Bu da Malatya’nın Kızılay teşkilatında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.