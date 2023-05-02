Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’yı yeniden hep birlikte ihya edeceğiz” dedi.

Yaşanan depremin yaralarının sarılmasında hep birlikte hareket edeceklerini belirten Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin kendilerini de derinden üzdüğünü söyledi.

Deprem sonrası maddi ve manevi yardımları zamanında ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Maşalya, “Malatya’ya da Ermeni cemaati üyelerini ziyarete geldik. Onların hayatlarını yeniden kurabilmeleri için neler yapabiliriz? Bu konuyu konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. Dualarımız o ki; yaralar çabuk sarılsın. Allah vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin. Bunlar zor süreçler ancak Türkiye büyük bir ülke, biz büyük bir halkız. Bu durumun üstesinden hep beraber geliriz. Daha hikmetli olarak, tecrübeler kazanarak, şehirlerimizi daha güçlü, temellerini daha sağlam olarak yeniden inşa edebiliriz. Ayrıca bu durumda da belediye başkanlarına ve çalışanlarını büyük sorumluluk düşüyor. Dualarımız Selahattin Başkanla, Allah Selahattin Başkana sağlık ve esenlik versin. Malatya daha güzel günlere layık ve bugünlere ulaşacaktır” dedi.

Gürkan: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Başkan Gürkan ise zor bir süreçten geçtikleri bu günlerde Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. 6 Şubat depremleri sonrası Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletim tüm birimleri ve STK’ların deprem bölgesi için büyük çaba sarf ettiğini belirten Gürkan, “Asrın felaketi olan deprem, 11 ili, 11 milyon metrekare alanda, 14 milyon kişiyi etkiledi. Tabii 6 Şubat’taki olumsuz hava şartları deprem felaketini daha da artırdı. Ama başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletim kurum ve kuruluşları yaralarımızın sarılması noktasında büyük çaba gösterdi. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ermeni Patriği Maşalyan bizleri ziyaret ederek, acımızı paylaştılar. Malatya’daki Ermeni vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin sorunlarıyla ilgili Serdar Bey ile yakın temas içerisindeyiz. Netice içerisinde hemşeri olarak birbirimize bağlıyız. Gerek Tavit Bey gerek Hosrof Bey gerek Yusuf Bey gerekse de Serdar Bey, depremin ilk gününden beri yaraların sarılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Şehir planlaması noktasında Sayın Tavit Köletavitoğlu, Malatya’nın kültürünü, değerini, omurgasını, demografik yapısını bozmadan nasıl yerinde ihya ederiz. Onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla Sayın Patriğin bizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunmalarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.