Malatya Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile 2028’de Malatya’da yapılacak EXPO fuarı için görkemli bir lansman ve vizyon gecesi düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile 2028’de Malatya’da yapılacak EXPO fuarı için görkemli bir lansman ve vizyon gecesi düzenlendi.

2028 yılında Malatya’da gerçekleştirilecek olan EXPO, 19. yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen, olimpiyatlar ve dünya kupası gibi prestijli uluslararası etkinlikler arasında yer alıyor. 1960 yılından itibaren Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) sorumluluğu altında düzenlenen EXPO’nun 2028 yılındaki organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Malatya’da lansman ve vizyon gecesi düzenlendi. En az 40 ülkeden yaklaşık 2 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesinin beklendiği EXPO 28 öncesi gerçekleşen lansmana Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Protokolü ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Malatya’da ilk defa farklı bir konseptte hazırlanan lansman toplantısına katılan davetliler, Aspuzu Bahçeleri olarak hazırlanan ve içerisinde kuş seslerinin, farklı hologram gösterilerinin sunulduğu bir holden giriş yaptılar. Muhteşem bir sahne ve ışık gösterilerinin sunulduğu lansman Seyid Battalgazi’nin atı Aşkar’ın anlatıldığı film eşliğinde Battalgazi temalı dans gösterisi ile başladı. Sonrasında Evliya Çelebi konulu tiyatral gösterinin gerçekleştirildiği programda daha sonra Malatya’nın tarihi, kültürü, turizm değerleri ve yaşamından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi davetlilere izletildi.

Tanıtım filminin ardından ise Malatyalı Necati’ye ait olan Azpuzu Şiiri lansman toplantısına özel olarak Büyükşehir Belediyesi Solisti Sena Altıntop tarafından seslendirildi.

EXPO’nun sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik anlamda Malatya’ya sağlayacağı faydaların yer aldığı sunum gösterisinin ardından programa video mesaj gönderen AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a başarılar dileyerek, “Şehrinizin bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapması, Malatya için büyük bir başarı ve büyük bir kazançtır. Bizlere sunmuş olduğunuz vizyonun şehrinize büyük faydalar sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

EXPO’nun dikkatli planlama ve geliştirmeyle Malatya’da gerçekten bir fark oluşturacağına inandığını belirten Briercliffe, “Bir EXPO’ya ev sahipliği yapmak Malatya’nın Yeşil Şehir gelişimini ilerletmek, yeşili, doğayı ve çevreyi kucaklayarak vatandaşlar için daha güzel bir şehir oluşturmak ve harika bir EXPO alanı oluşturmak için bir fırsattır. Bu Malatya şehrini uzun bir süre diğer şehirlerden farklı kılacaktır. Ayrıca böyle bir uluslararası EXPO’ya ev sahipliği yapmak şehrinizi küresel bir lider olarak konumlandırırken Malatya’nın dünya çapında daha da tanınmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

EXPO 28 ile Malatya’nın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çok daha tanınır ve beğenilir hale geleceğini de ifade eden Briercliffei, “2028 yılında bir EXPO düzenlenmesi Malatya’ya gerçek anlamda büyük faydalar sağlayacaktır ve bu konuda sizleri tekrar tebrik etmek istiyorum. Arslantepe arkeolojik alanını ziyaret edebildiğim için özellikle memnun oldum ve büyük tarihi zenginliğinizi bir EXPO’nun güzelliğiyle birleştirerek yüzbinlerce kişinin şehrinize gelmesini sağlayacak muhteşem bir ziyaretçi çekimi oluşturacaksınız” dedi.

"EXPO 28 Malatya oy birliği ile kabul edilmiştir"

Programda daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’yı insanlığın ve medeniyetinin başladığı yer ve ayrıca Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ettiklerini belirterek, “Zaman zaman televizyonlarda Göbekli Tepe’nin tarihin sıfır noktası diye bir söylem gelişti. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe olabilir ancak Malatya tarihte medeniyetin inkişaf ettiği yer. İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe işlemlerinin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk tapınakların devlet yönetiminden ayrı bir yere taşınması ve bir devir açan taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç gereç ve silah olarak kullanılması yani medeniyetin inkişaf ettiği yer Malatya’dır. Dolayısıyla EXPO’nun Malatya’ya gelmesi mukadderdi. Başka şansımızda yoktu” şeklinde konuştu.

Bir dünya sergisi olan EXPO’nun ilk olarak 1851 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde yapıldığını hatırlatan Başkan Gürkan, “EXPO aynı zamanda gittiği yerlerde imaj maker diye tabir edilen binalar, önemli yapılar yapar. Malatya’nın nüfusuna bakıyoruz 810 bin nüfusu var. İstatistiklerde pasaport alan sayısına bakıyoruz 62 bin kişi. Bunun 52 bini hac farizesini yerine getirmek için pasaport almış 4 bin kişi de diğer seyahatler için almış. Malatya için küçük bir rakam. Dünya şehri olan Malatya için çok düşük bir rakam. İşte biz EXPO ile Malatya’yı temayüz ettirip, Malatya’yı dünya şehri yapmak için bu gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Allah’ın izniyle de Malatya dünya şehri olacak. Dün Malatya’ya biçilen ufuk Doğu’nun parlayan yıldızı olabilir mi? Değil Doğu’nun parlayan yıldızı, değil Türkiye’nin parlayan yıldızı, değil Avrupa’nın parlayan yıldızı, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır Malatya. EXPO onun nişanesidir. Tarih bize bunu mecbur ve mahkûm etmiş. Bunu yapmadığımız takdirde vebal içinde eziliriz ama biz vecahate talibiz, şerefe talibiz. Onun için EXPO ile ilgili dünya bahçeleri sergisinin ki yaklaşık 50 ülkenin katılacağı 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

"Malatya her konuda öncü bir şehir"

Malatya Valisi Hulusi Şahin de, yeni şehirler konseptini Malatya’dan Türkiye’ye tanıtmak istediklerini belirterek, “2028 EXPO Malatya, çok büyük bir vizyon, bir dünya projesi ve Malatya’ya, Malatya’nın tarihine, Malatya’nın kültürüne ve Malatya’nın iddiasına yakışan bir vizyon proje. Bu vizyon projeyi Malatya’ya kazandıran, Türkiye’ye kazandıran kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dünya bahçelerini 2028’de Malatya’da ağırlayacaklarını ancak tek hedeflerinin bu olmadığını da belirten Şahin, “Malatya bir büyük medeniyetin inkişaf ettiği, hem insanlık medeniyetinin başlangıç noktası, hem de Türk İslam medeniyetinin büyüdüğü, geliştiği, serpildiği çok kıymetli bir coğrafya. Böyle bir iddianın olduğu bu coğrafyada bizimde artık yeni şeyler söylememiz lazım. Biz, 2028 EXPO Malatya’yı bir fırsat olarak görüyoruz ve artık yeni şehirler konseptini Malatya’dan Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” dedi.

2028 yılına önlerinde 6 yıl olduğunu ve bu süre zarfında Malatya’da Türkiye ve dünyaya örnek olacak yeni şehir konseptini başarmayı planladıklarını da ifade eden Şahin, “İddiamız büyük. Artık suyumuzu az ve öz kullanacağız. Aynı zamanda vatandaşımızın da artık basit yaşamaya alışması lazım. Eskiye aslında rücu etmemiz lazım. Eskiden köylerimizde çöplük bile yoktu çünkü çöp çıkmazdı. Biz artık ona doğru dünyada evriliyor bizde evrileceğiz. Artık geri dönüşümü, basit yaşamayı, az kullanmayı, kirletmemeyi öğreneceğiz. Buna yönelik bir şehir yaşamını da bu 6 yıl içerisinde Malatya’ya yerleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili ne çalışmalar yapılacaksa önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Artık çöplerimizi ayrıştıracağız, çöplerimizi geri dönüştüreceğiz, geri dönüşümden sürdürülebilir enerji elde edeceğiz. Malatya her konuda öncü bir şehir. Yeşil şehirler konseptinde de EXPO 2028’in getirmiş olduğu fırsatları kullanarak öncü olacak iddiamız budur. Bunun için çalışacağız. 2028 EXPO Malatya, yeni bir iddianın başlangıcı olacaktır. Bu iddiayı buradan ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ‘EXPO 2028 MALATYA’ Logosu’nun tanıtımı için geri sayım yapıldı. Hazırlanan logo, Malatya’nın ilçeleriyle birlikte sahip olduğu değerlerin her birinin ikon olarak kullanıldığı hibrit bir tasarım şeklinde hazırlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Lansman Programı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Malatyalı Fahri Kayahan’a ait eserlerin seslendirilmesi ve Kazak Besteci, Söz Yazarı ve Şarkıcı Arslanbek Sultanbekov’un şarkılarıyla son buldu.

Lansman programına katılan davetliler salon ve Aspuzu temalı hol girişinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.