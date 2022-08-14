Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ile birlikte, Sebze-Meyve Kasap Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ile birlikte, Sebze-Meyve Kasap Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirten esnaflar Malatya’ya yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı da Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Her fırsatta esnafları gezerek istek ve taleplerini dinlediklerini belirten Gürkan, “Malatya’da özellikle vatandaşlarımızın alışveriş için yoğun olarak ziyaret ettiği alanlardan biri de Kasap Pazarı ve çevresi. Şehirler çarşı ve pazarları ile bir anlam ifade etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak çarşı ve pazarlarımızın daha iyi şartlarda hizmet üretmeleri ve çarşı kültürünü canlı tutmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda her zaman istişareye büyük önem vermekteyiz. Bu anlamda sürekli esnaf ziyaretleri yaparak, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat önderleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaktayız. Esnaflarımızın tarafımıza iletmiş oldukları istek ve taleplerin çözümü noktasında da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek el birliğiyle çözümler üreteceğiz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda tek amacımız şehrimizi modern ve çağdaş anlamda dünya standartlarının üzerine çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Gürkan, vatandaşlarında istek ve taleplerini dinledi.