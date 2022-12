Engellilerin istek ve sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Sevgi Her Engeli Aşar” temalı “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ile engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Down Sendromlu çocukların gösterileriyle başlayan programda, Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımının Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a desteklerinden dolayı forma takdimi ile devam etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

“Azimli olursak önümüzde hiçbir engel kalmaz”

İrade ve azmin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Kendi irademizi ve azmimizi gerçek anlamda tanıyıp onu ortaya çıkartmaya çalışır ve onun gereğini yaparsak inanıyorum ki önümüzde hiçbir engel kalmaz. Down Sendromlu çocuklarımıza kafe açtık. Orada Down sendromlu kardeşlerimiz ile diğer engelli kardeşlerimiz oraya geliyor. Gülen Yüzler Kafemizde Down sendromlu kardeşlerimiz çalışıyor. Hem iş yapmanın heyecanını yaşarken diğer taraftan da sosyal ve kültürel anlamda bir iletişim etkileşim ortamında oluyorlar. Ayrıca birbirleriyle paylaşımda bulunuyor yeni yeni şeyler öğreniyorlar. Önemli olan engelli kardeşlerimizin yaşadığı şehirde yaşadığı toplumda farkındalık bilinci olarak empati anlamında bir engellinin araca binerken, kaldırımda yürürken veya tekerlekli sandalyesiyle giderken karşılaştığı sorunlarla ilgili empatiyi yapmamız lazım. Bu konuda engelli kardeşlerimizle istişare heyeti kurduk ve o heyetle birlikte şehre yapılması gereken hizmetlerin engellilere uygun engelsiz yararlanabilecekleri mekanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarımızın büyük bir kısmını yeniledik ve engellilerimizin rahat seyahat edebilecekleri, konforlu seyahat yapabilecekleri hale getirilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrıca bölgemize hizmet edebilecek bir tekerlekli ve akülü sandalye tamir ve bakım merkezi oluşturduk. Altı adet engelli aracımız sürekli engelli kardeşlerimizin hizmetine sunulmuştur. Büyükşehir Belediye sporun Engelli Basketbol takımı ve Ampute futbol takımı bulunmakta. Ampute futbol takımımız Milli Takıma sporcu gönderecek düzeyde. Yapmış olduğumuz çalışmalar yeterlimi tabi ki değil. Paydaşlarımızla birlikte şehrimizin çağdaş ve modern anlamda yeşil şehir olması noktasında ve engelsiz şehir olması noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz yen proje ile Malatya’daki engelli kardeşlerimizin her türlü sportif aktiviteyi yapabilecekleri bir mekan oluşturmayı hedefledik. Projelerimizi hazırladık ve kısa süre içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Her engel görülseydi memlekette engelsiz insan kalmazdı. Her insanın bir eksiği vardır. Esas olan güzel insan olmak, ahlaklı insan olmaktır. Gerçekleştirilen bu etkinliğe yoğun bir katılım gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan konuşmasının sonunda Down sendromlu Halil İbrahim Ilkım’ın Gülen Yüzler Kafesinin açılışından dolayı teşekkür mektubunu okudu.

“Özel ve güzel bir gün”

3 Aralık tarihinin özel ve güzel bir gün olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Büyükşehir Belediye Başkanıma, Valimize, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine çok teşekkür ediyorum. Engelleri kaldırmak hep beraber mücadele etmekle mümkündür. Yerel yönetimlerimizin sosyal devlet anlayışıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla programlar organize etmesi belediyenin sosyal belediye anlayışının en önemli göstergesi. Kıymetli Valime, değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürüne canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Her zaman sizlerleyiz, sizin yanınızdayız”

Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz engellilerimize yönelik çok geniş çaplı hizmetler sunuyor. Ama yeterli mi elbette ki yeterli değil. Bizler sizlerin engelleri aşmadaki mücadelenize, tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerleyiz, sizlerin yanınızdayız. Çok sayıda Engelsiz Yaşam Merkezini hayata geçirmeliyiz. Bu hususta elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Engeller aşılmak içindir. Sizler bunun en güzel örneklerini verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Biz biliyoruz ki özellikle Engelli Olimpiyatlarında, Türk Takımları ve Türk sporcuları büyük başarılar elde etti. Bizim evlatlarımız kendilerine fırsat verildiğinde, her türlü engeli aşacak ve zirveye çıkacak potansiyele sahip olduklarını gösterdiler. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyeleri tarafından engellilere yönelik sportif alanda sunulan fırsatlardan dolayı teşekkür ediyorum. Son 20 yılda engellilerimize yönelik çok büyük imkanlar sağlandı. Evde bakım hizmetleri, engelli maaşı ve diğer hizmetlerle birlikte pek çok engel ortadan kaldırıldı. Bu yolculukta bizler de sizlerle birlikte olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Şahin tarafından, Gürkan’a “Erişilebilirlik Belgesi” verildi. Program tiyatro gösterisi çeşitli oyunlar ve tekerlekli sandalye dağıtımı ile sona erdi.