Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Saim Balat ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Saim Balat ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarete, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti İl Başkan Vekili Sezai Ertem ve bazı daire başkanları katıldı.

Malatya Bingöllüler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Saim Balat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “6 Şubat tarihinde büyük bir deprem yaşadık. Deprem zamanında bile hizmetler aksamadan devam etti. Sayın Başkanımız Malatya’mızı eski haline getirecek buna eminiz. Her zaman Sayın Başkanımızın yanında olacağız” dedi.

"Bingöllü hemşerilerimiz her zaman yanımızda oldular"

Malatya’yı el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bingöllü hemşerilerimiz Malatya’nın bir paydaşı olarak Malatya’nın her zaman ileriye gitmesi noktasında çok büyük gayretler gösterdiler ve çalışmalarımızda her zaman yanımızda oldular. El ele vereceğiz hep birlikte bu şehri yeninden ayağa kaldıracağız. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Malatya merkezde yaklaşık 5 bin iş yeri ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak ilgili müellif firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığını oluşturduk. Daire Başkanlığımız bünyesinde şube müdürlüklerimiz olacak. Vatandaşlarımıza yerinde dönüşüm ile ilgili gerekli destekler şube müdürlüklerimiz tarafından verilecek. İnşallah Malatya bir taraftan özel teşebbüs mülk sahiplerinin yerinde dönüşüm ihtiyacını karşılarken diğer taraftan devlet ve belediyede sorunların çözümü noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah en kısa sürede Büyükşehir Belediyesi olarak Taştepe bölgesinde konut projesi gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Konteyner kentlerin altyapıları bir şehrin altyapıları gibi"

Büyükşehir Belediyesi’nin gayretli çalışmalarıyla konteyner kentlerin altyapılarının kısa sürede tamamlandığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’da ticaret ve barınma ihtiyacının önemini belirterek, “Bingöl, depremin etkilerini bilen, deprem yaşayan bir ilimiz. 6 Şubat depremlerini Malatya’da yaşayan Bingöllüler var. Büyük bir felaket yaşadık. Depremlerden önce gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de hükümetimiz Malatya’yı yaşanılabilir, örnek illerden biri haline getirmişti. Depremle beraber yeni bir ihtiyaç doğdu. Bu ihtiyaç barınma ve ticaret. Çarşı merkezlerimiz, iş yerlerimiz yıkıldı. Başkanımızın da ifade ettiği gibi yerinde dönüşüm çalışmalarıyla Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracağız. Büyükşehir Belediyemizin gerek altyapı çalışmaları noktasındaki gayretlerinden dolayı Başkanıma teşekkür ediyorum. Deprem zamanı aynı felaketi yaşayan çevre illerde günlerce su verilemedi. Kanalizasyon boruları tamir edilemedi. Depremin ilk günü suyumuz kaybolmuştu. Allah’a hamdolsun su kaynağımız düzeldi. Bu anlamda MASKİ Genel Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Müdürlüğü personeli gece gündüz çalışarak bu sorunu çözdüler. Konteyner kentlerin altyapıları bir şehrin altyapıları gibi oldu. Büyükşehir Belediyesinin gayreti ile konteyner kentlerin altyapısı hızlı bir şekilde yapıldı. Önümüzde yerel seçimler var. Güçlü ve tecrübeli Başkanımız Selahattin Gürkan’la sizlerden tekrar güç alarak Malatya’mızı inşallah toparlayacağız” dedi.