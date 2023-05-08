Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da deprem sonrası iyi bir koordinasyon yürütüldüğünü hatırlatarak, “Depremin üçüncü günü Malatya’ya şehir plancılarını getirdik. Şu anda da neredeyse planlar tamamlama aşamasına geldi” dedi.

Gürkan, vatandaşlardan deprem raporları hakkında artan şikayetler üzerine üniversitelerden teknik eki, bakanlıktan ise müfettiş istediklerini açıklayarak, “Bu şartlarda bile fesatlık edenler oluyor. Biz bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Buradaki manifestomuz da şudur, Bu şehir yerinde dönüşecek, yeni uydu kentler şehrimizin yapısına uygun olarak entegre edilecektir. Bütüncül plan yapılacak, lokal uygulamalarla bütüncül plana entegre olacak, yatay mimari ve şehrin seyrekleşmesi sağlanacak. Şehrin planını, omurgasını demografik ve sosyolojik yapısını bozmadan planımızı uygulayacağız.’” ifadelerini kaydetti.

14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Bostanbaşı’nda düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimiz depremde büyük çaba gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Acil Eylem Planımızı’ uyguladık ama bazen bazı yerlerde ‘Malatya neden televizyonlara çıkmıyor’ diyorlar. Çıkmaması daha iyi çünkü her şey koordineli bir şekilde ilerliyor. Depremle birlikte 100 bin vatandaşımızı Karayolu, 101 bin vatandaşımızı havayolu, 70 bin vatandaşımızı demiryolu ve yaklaşık 30 bin vatandaşımızı da feribotla transfer ettik. Daha sonra çadırlar, konteynerler geldi ve kalıcı konutların yerleri belirlendi. Depremin üçüncü günü Malatya’ya şehir plancılarını getirdik. Şu anda da neredeyse planlar tamamlama aşamasına geldi" ifadelerini kaydetti.

Gürkan, “Malatya’da depremin koordinasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığında yürütülüyor. Bütün gıdalar yaptırdığımız Lojistik Depoda çıkıyor. Ekmekler ve yemekler Yeni ekmek ve Yemek Fabrikamızda çıkıyor ve yaptırdığımız binalar yaşam alanları olarak kullanılıyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en son Malatya ziyaretinde, beni yanına çağırdı ve ‘seni tebrik ediyorum, bu kadar öngörülü olduğun için’ dolayısıyla bazen zihnimizi bulandırmaya çalışanlar itibar etmeyelim" dedi.

"Deprem raporları için üniversitelerden ekip ve bakanlıktan müfettiş istedik”

Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü, “Depremin faturası büyük. Özellikle Yeşilyurt ilçesi ve Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkım çok fazla. Biz bu konuyla ilgili de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, Bilkent Üniversitesi’nden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndaki müfettişleri çağırdık. Çünkü vatandaştan bize şikâyet geliyordu, ‘gelen teknik eleman sadece dışarıdan baktı ve gitti’ diye. Yani bazı binalarda ağır hasarlı raporu alması gerekirken hafif hasar, hafif hasarlı olan bazı binalara ise ağır hasarlı raporu verilmiştir,’ denildi. Dışardan bakılmış, bir şey yok, ama binanın içerisine girildiği zaman kolanların kırıldığı tespit ediliyor. O nedenle bu kurullardan getirdiğimiz görevliler 25 büyük sitede 9 ayrı lokasyonda inceleme yaptılar. Gelen raporlara baktığımızda da sonuçları sizlerle paylaştık ve dedik ki; ‘Değerli hemşerilerim evlerinizi hurdacılara teslim etmeyin. İtiraz süresi başlayınca itirazlarınızı yapın, itirazdan sonra gerçek anlamda muayyene yapıldıktan sonra eğer kapı pencereniz sökülecekse ona göre sökün.’ Niye? Vatandaşımızın dişinden tırnağından artırdığı zarar etmesin diye. Bazen bakıyorum bu açıklamamı sanki ağır hasarlı binaları hafifi hasarlı gösterilmesi gerekiyor diye lanse ediyorlar. Bu şartlarda bile fesatlık edenler oluyor. Biz bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Buradaki manifestomuz da şudur; ‘Bu şehir yerinde dönüşecek, yeni uydu kentler şehrimizin yapısına uygun olarak entegre edilecektir. Bütüncül plan yapılacak, lokal uygulamalarla bütüncül plana entegre olacak, yatay mimari ve şehrin seyrekleşmesi sağlanacak. Şehrin planını, omurgasını demografik ve sosyolojik yapısını bozmadan planımızı uygulayacağız.’ Malatya’ya gelen şehir plancılarına verdiğimiz talimatta budur. Çalışmalarımızda bu minvalle devam ediyor ve bu şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşımızı mutazarrır etmek veya yerinden yurdundan etmek gibi bir derdimiz yok. Şehrimizin yaraları sarılacak. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız.”

"Erdoğan’ın yanında Beydağı gibi arkasında olacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için oy isteyen Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

“14 Mayıs’ta bir seçim var. Bu seçimde ya istikrarı onaylayacağız ya da istikrarsızlık durumu ile karşı karşıya kalacağız. Neticede 11 şehrimiz yıkılmış ve buralarda kalıcı konutların temelleri atılmış. O nedenle istikrarın devam etmesi lazım. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ve büyük fotoğrafa bakarak, oyumuzu kullanacağız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve Beydağı gibi arkasında olacağız. 14 Mayıs’ta da oyunuzu AK Parti’ye vermenizi istiyorum.”