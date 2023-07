Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya geldi. Bakan Işıkhan ziyaretleri çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi ziyareti çerçevesinde Bakan Işıkhan’ı makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da kayısı çiftçilerinin mevsimlik işçi bulmakta zorlandığını belirterek, bazı önerilerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra mevsimlik işçilerin başka illere dağıldığını aktaran Başkan Gürkan, mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi halinde bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etti. Ayrıca Başkan Gürkan, Bakan Işıkhan’dan tarımın yoğun olduğu ilçe belediyelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir fon verilmesini talep etti.

Yaşanan depremler sonrasında devlet millet el ele vererek yaraların sarılması noktasında büyük gayretler gösterildiğini anımsatan Başkan Gürkan, “6 Şubat depremi ile birlikte devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlar kurulumuz Malatya ve deprem bölgesinde yaraların sarılması için büyük gayret ve çaba gösterdiler. Sizlerde geçen hafta Ankara’da depremden ağır şekilde etkilenen 4 ilimiz ile ilgili geniş çerçeveli bir toplantı gerçekleştirdiniz. Bugünde Malatya’mıza geldiniz, bu anlamda Malatyalı hemşerilerim adına sizlere teşekkür ederiz. Malatya geçmiş tarih içerisinde yaşadığı afetlerden dolayı 4 defa yer değiştirmiştir. 6 Şubat depreminden sonrada Malatya’nın bir daha yerinin değişmemesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, fikirlerimizi sunduk. Yerinde dönüşüm ile uydu kentlerin şehrin omurgasına entegre edilmesini ifade ettik” dedi.

“Ne talebiniz olursa olsun her zaman yanınızdayım”

Malatya’nın talepleri noktasında her zaman katkı sağlayacağının altını çizen Bakan Işıkhan, “Yaşanan 6 Şubat depremi için tekrardan tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımız, valimiz ve tüm bürokratlarımız deprem süresi boyunca canla başla çalıştı. Beni burada sevindiren bir olay oldu, depremde belediyenin hazırlıklı olması çok önemli bir husustur. Hazırlıklı olduğu içinde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının da karşılanması yaptığınız organizasyon ile başarmışsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Malatyalı kardeşlerimizin iş insanlarımızın her türlü talebini yerine getirmek için maksimum katkı göstereceğiz. Bu açıdan rahat olmanızı istiyorum. Sayın valimizin de bazı talepleri var. Ne talebiniz olursa olsun bir bakan bir kardeşiniz olarak, her zaman yanınızdayım. Ne kadar çok vatandaşımıza ve kardeşimize dokunabilirsek, o kadar iyi olur. Gelecekte Malatya’mız toparlandıktan sonra istihdamı daha da artacaktır. Projelerinize destek vereceğiz yeter ki siz talepte bulunun. İş Bulma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu burada her türlü desteği vermeye hazır. Malatya’ya ilk ziyaretimiz oldu ama ikini gelişimizde sanayi bölgesini, işçi kardeşlerimizi yerlerinde ziyaret etmeyi planlıyorum” diye konuştu.