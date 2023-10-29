Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında, 100 yaşını doldurmuş veya aşmış yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında asırlık çınarlarımızı Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan evlerinde ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet ettiler.

İlk olarak Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde ikamet eden 6 çocuk, 18 torun sahibi 100 yaşındaki Ayşe Dağ, ziyaret edildi. Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Başkan Gürkan, Ayşe Teyze ile bir süre sohbet ettikten sonra Ayşe Teyze’nin sağlık durumu hakkında bilgiler aldılar. Ayşe Teyze ise geçmişe dair anılarını anlatarak, eski günlerini yad etti.

Daha sonra Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi’nde oturan 104 yaşındaki Fatma Gorçin ziyaret edildi. Çocukları ve torunları ile birlikte yaşayan Fatma Teyze, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Başkan Gürkan ise Fatma Teyze’ye sağlıklı ömürler dilediler.